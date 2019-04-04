4 апреля. Mossovetinfo.ru – Москва стала самым популярным российским регионом у зарубежных туристов по итогам 2018 года, сообщает портал исследований туристического рынка ТурСтат.



В 2018 году Москву посетили пяти миллионов зарубежных туристов. На втором месте по популярности у зарубежных туристов стал Санкт-Петербург, который посетили 3,9 миллиона человек, на третьем месте оказалась Московская область – более 2 миллионов иностранных туристов.



В десятку самых популярных российских регионов у иностранцев вошли также Краснодарский край и Крым (более 1 миллиона иностранных туристов в каждом регионе), Приморье (650 тысяч человек), Татарстан (346 тысяч), Иркутская (295 тысяч), Нижегородская и Владимирская области (более 200 тысяч туристов в каждой из областей за год).



Также сообщается, что лидерами по темпам роста туристического потока стали Крым, приморский край и Байкал (Иркутская область).