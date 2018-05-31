Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     31.05.2018 10:16

Москвичи подали более 2 тысяч заявок на получение дальневосточного гектара

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  дальневосточный гектар  земля  земельные участки  заявки  федеральная программа 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Жители Москвы и Московской области проявляют высокий интерес к программе «Дальневосточный гектар», сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Сообщается, что с начала действия программы, в Москве подано 2 184 заявки на получение земельного участка на Дальнем Востоке, еще 1446 заявок подано в Московской области.

Программа предоставляет всем жителям России право получить на Дальнем Востоке земельный участок площадью до 1 гектара. В течение первого года после получения, заявитель должен определиться каким образом он намерен использовать участок. Через три года после получения земли необходимо задекларировать ее освоение. Через пять лет в случае подтвержденного освоения, землю можно взять в аренду или бесплатно получить в собственность.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
дальневосточный гектар  земля  земельные участки  заявки  федеральная программа 

Возврат к списку

Лента новостей

10:44 Город (Москва и область) Санитарная авиация в Москве будет работать круглосуточно

10:16 В России Москвичи подали более 2 тысяч заявок на получение дальневосточного гектара

09:36 Другое Мадагаскарские фоссы и птица-секретарь появятся в Московском зоопарке

08:49 Общество Штормовое предупреждение продлили в Москве до вечера 31 мая

08:43 Общество Где можно отдыхать и купаться в Москве

Актуальные материалы

08:43 Общество Где можно отдыхать и купаться в Москве

08:24 Общество В Москве к лету готовы 42 зоны отдыха

07:57 Город (Москва и область) В Москве может появиться еще один вокзал

08:33 Общество Праздничную программу к Дню защиты детей подготовили 13 московских парков

16:48 Власть Медведев распределил обязанности между вице-премьерами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru