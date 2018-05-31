31 мая. Mossovetinfo.ru – Жители Москвы и Московской области проявляют высокий интерес к программе «Дальневосточный гектар», сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.



Сообщается, что с начала действия программы, в Москве подано 2 184 заявки на получение земельного участка на Дальнем Востоке, еще 1446 заявок подано в Московской области.



Программа предоставляет всем жителям России право получить на Дальнем Востоке земельный участок площадью до 1 гектара. В течение первого года после получения, заявитель должен определиться каким образом он намерен использовать участок. Через три года после получения земли необходимо задекларировать ее освоение. Через пять лет в случае подтвержденного освоения, землю можно взять в аренду или бесплатно получить в собственность.