МРОТ с 1 мая вырос до уровня прожиточного минимума

1 мая. Mossovetinfo.ru - Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос с 1 мая до уровня прожиточного минимума. Соответствующий закон в марте 2018 года подписал президент России Владимир Путин.



Теперь МРОТ составляет 11 163 рубля в месяц, что на 1 674 рублей выше прежнего значения (9 489 рублей).