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В России     01.05.2018 05:53

МРОТ с 1 мая вырос до уровня прожиточного минимума

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Теги:  МРОТ 

1 мая. Mossovetinfo.ru - Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос с 1 мая до уровня прожиточного минимума. Соответствующий закон в марте 2018 года подписал президент России Владимир Путин.

Теперь МРОТ составляет 11 163 рубля в месяц, что на 1 674 рублей выше прежнего значения (9 489 рублей).

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Карта места

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Теги: 
МРОТ 

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