20 марта. Mossovetinfo.ru – Росфинмониторинг передал МВД и Роскомнадзору информацию о новом виде онлайн-мошенничества, сообщает «Коммерсантъ».



По данным издания, в Роскомнадзоре уже рассматривают информацию, полученную от Росфинмониторинга, в МВД пока не получили документы, однако после получения все приведенные факты будут проверены.



Ранее СМИ сообщали, что мошенники получают доступ к банковским картам с помощью организации платных онлайн-опросов, после прохождения которых, жертве мошенничества сообщают о крупном выигрыше и просят заполнить несколько форм, в том числе сообщить данные банковской карты.