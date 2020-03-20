20 марта. Mossovetinfo.ru – Росфинмониторинг передал МВД и Роскомнадзору информацию о новом виде онлайн-мошенничества, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в Роскомнадзоре уже рассматривают информацию, полученную от Росфинмониторинга, в МВД пока не получили документы, однако после получения все приведенные факты будут проверены.
Ранее СМИ сообщали, что мошенники получают доступ к банковским картам с помощью организации платных онлайн-опросов, после прохождения которых, жертве мошенничества сообщают о крупном выигрыше и просят заполнить несколько форм, в том числе сообщить данные банковской карты.
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