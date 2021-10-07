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В России     07.10.2021 09:40

МВД изменило порядок подачи заявлений о несоглассии на выезд детей за рубеж

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Теги:  МВД  дети  выезд за границу  изменения 

7 октября. Mossovetinfo.ru – МВД изменило порядок подачи и приема заявлений о несогласии на выезд детей за границу, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь заявитель может указать в заявлении запрещает ли он ребенку выезд за границу до достижения 18 лет, или на какой-то конкретный период. Также заявитель может запретить ребенку выезд во все страны, либо указать конкретный список стран, куда ребенку будет запрещен выезд. Ранее разрешалось указать только в какие страны и в какой период ребенку разрешен выезд из страны.

Также появилась возможность отозвать свое заявление о несогласии на выезд ребенка за границу. Для этого заявителю необходимо подать заявление в территориальный отдел МВД либо в другую инстанцию, в которой подавалось заявление о несогласии на выезд ребенка. Ранее такая возможность не была предусмотрена.


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Теги: 
МВД  дети  выезд за границу  изменения 

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