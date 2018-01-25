МВД: нужно жестко пресекать несогласованные акции протеста

25 января. Mossovetinfo.ru - В МВД РФ заявили, что будут жестко пресекать несогласованные акции протеста в преддверии выборов президента России. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой.



«Москва всегда являлась и остаётся центром притяжения и внимания… На этой площадке интересанты раскачивают ситуацию, пытаются путем нарушения закона привлечь к себе внимание", — заявил Горовой.



Он отметил, что в МВД «двумя руками за предоставленные законами права граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций», но «абсолютно жестко должны подходить и пресекать нарушения этих законов»,