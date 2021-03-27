МВД подготовило изменения правил замены просроченного паспорта

27 марта. Mossovetinfo.ru — МВД РФ подготовило проект приказа, об изменения сроков замены паспортов, проект опубликовано на официальном портале проектов правовых актов.



В настоящее время паспорт гражданина России становится фактически недействительным по достижении гражданином возраста в 20 и 45 лет. С этого момента человеку дается 30 дней на замену паспорта.



МВД предлагает продлить срок действия паспорта на 30 дней с момента наступления 20- и 45-летия.



Свое предложение в МВД обосновали тем, что из-за фактического прекращения действия паспорта, человек сталкивается с рядом ограничений своих прав. В частности, он не может зарегистрироваться на портале госуслуг, чтобы подать заявление на замену паспорта. Кроме того, в результате наличия паспортов, которые в информационном ресурсе МВД имеют статус недействительных, человек может получить отказ в доступе к ряду банковских услуг.