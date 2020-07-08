8 июля. Mossovetinfo.ru – МВД предлагает изменить образец водительского удостоверения, а также изменить перечь данных, которые вносятся в паспорт транспортного средства (ПТС) и форму свидетельства регистрации транспортного средства, сообщает РИА Новости.



На правах предлагается нанести надписи DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE (так называются водительские права на английском и французском языках).



В свидетельстве о регистрации автомобиля предлагается указывать сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.



В ПТС предлагается изменить перечень данных в графе «Особые метки». Кроме того, если ранее автомобиль не состоял на учете, в случае утери ПТС, оформляться он будет по новым правилам.



Помимо этого, МВД планирует изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.



Изменения предлагаются в качестве поправок в нормативные акты, регламентирующие допуск водителей и автомобилей к участию в дорожном движении.