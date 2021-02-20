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В России     21.02.2021 09:12

МВД разработало критерии для доставления пьяных граждан в вытрезвители

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Теги:  вытрезвители  МВД  документы 

21 февраля. Mossovetinfo.ru – В МВД разработали порядок доставления в медицинские вытрезвители нетрезвых граждан. Проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, в медицинские организации или специализированные учреждения будут перевозить людей, которые не могут самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде. Пьяных людей в вытрезвители будут забирать из общественных мест.

Также в вытрезвители смогут забирать людей из мест проживания, но только в случае основания считать, что они могут нанести кому-то из других людей вред или испортить имущество. Забрать человека также смогут по письменному заявлению тех, кто находится с ним в одном доме.

При необходимости полицейские должны будут оказать пьяным людям первую помощь, вызвать врача и обеспечить сохранность имущества. В документе также отмечается, что наряд полиции при подобной работе должен состоять не менее, чем из двух человек. Передвигаться полиция должна на служебном транспорте. Полицейские должны сразу убедиться, что у пьяных людей нет при себе оружия или других предметов, которы можно использовать в качестве оружия.

Закон о восстановлении системы вытрезвителей был принят Госдумой 22 декабря 2020 года. 29 декабря закон подписал президент России Владимир Путин. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года.

Решения о создании вытрезвителей будут принимать региональные власти.

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Теги: 
вытрезвители  МВД  документы 

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