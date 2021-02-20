В России 20.02.2021, 11:26 В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Минздрав России зарегистрировал третью вакцину от коронавируса, разработанную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени ...