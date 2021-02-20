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В России
21.02.2021, 09:12
МВД разработало критерии для доставления пьяных граждан в вытрезвители
21 февраля. Mossovetinfo.ru – В МВД разработали порядок доставления в медицинские вытрезвители нетрезвых граждан. Проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Сог...
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В России
20.02.2021, 16:35
В России выявлен первый случай птичьего гриппа H5N8 у человека
20 февраля. Mossovetinfo.ru – В России выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N8, сообщила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. Заражение зарегистрировано ...
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В России
20.02.2021, 11:26
В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса
20 февраля. Mossovetinfo.ru – Минздрав России зарегистрировал третью вакцину от коронавируса, разработанную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени ...