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В России     16.04.2021 15:59

МВД РФ потребовало от стран СНГ забрать своих незаконных мигрантов

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Теги:  Россия  СНГ  МВД РФ  мигранты 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — До 15 июня страны СНГ должны забрать из России своих граждан, которые находятся здесь незаконно, с соответствующим требованием на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ выступил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

В связи с пандемией, часть мигрантов уехала в родные страны, однако многие не смогли пересечь границы до их закрытия и остались в России. Указами президента России право пребывания или проживания в России им продлили до 15 июня 2021 года.

По словам Горового, если страны СНГ не озаботятся возвращением своих нелегальных мигрантов, они будут выдворены из России, а границы с такими странами могут быть закрыты.

При этом, замминистра пообещал, что в отношении незаконных мигрантов, которые будут возвращаться на родину, «никакой правоприменительной практики применятся не будет».

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Теги: 
Россия  СНГ  МВД РФ  мигранты 

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