МВД РФ потребовало от стран СНГ забрать своих незаконных мигрантов

16 апреля. Mossovetinfo.ru — До 15 июня страны СНГ должны забрать из России своих граждан, которые находятся здесь незаконно, с соответствующим требованием на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ выступил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.



В связи с пандемией, часть мигрантов уехала в родные страны, однако многие не смогли пересечь границы до их закрытия и остались в России. Указами президента России право пребывания или проживания в России им продлили до 15 июня 2021 года.



По словам Горового, если страны СНГ не озаботятся возвращением своих нелегальных мигрантов, они будут выдворены из России, а границы с такими странами могут быть закрыты.



При этом, замминистра пообещал, что в отношении незаконных мигрантов, которые будут возвращаться на родину, «никакой правоприменительной практики применятся не будет».