9 сентября. Mossovetinfo.ru – В 2020 году, а также в последующие годы на пособия на первого ребенка в России выделят втрое больше средств, чем в 2019 году, сообщают «Известия» со ссылкой на расчеты Минтурда.
Сообщается, что в 2019 году на выплату пособий на первого ребенка было выделено 50 миллиардов рублей. В 2020 году на эти цели будет выделено 150 миллиардов рублей, в 2021 – 156 миллиардов и в 2022 – 164 миллиарда рублей.
При этом сообщается, что в среднем по стране пособие на первого ребенка вырастет на 7% - до 12 тысяч рублей в 2020 году, до 12,3 тысячи рублей в 2021 году и до 12,6 тысячи рублей в 2022 году.
Также сообщается, что с 2020 года заметно увеличится количество людей, получающих пособие. Если сейчас эта цифра составляет около 379 тысяч человек, то со следующего года их количество вырастет до 1 миллиона.
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