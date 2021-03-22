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В России     22.03.2021 18:11

На портале госуслуг упростили получение электронного сертификата вакцинации

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  госуслуги  сертификаты 

22 марта. Mossovetinfo.ru — На портале Госуслуг упрощено получение электронного сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

После прохождения двух этапов вакцинации сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете. Подтвердить учетную запись можно и после прохождения вакцинации от коронавируса. В ближайшее время будет также реализована автоматическая загрузка полученных сертификатов о вакцинации не только на русском, но и на английском языке. 

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. В ходе совещания по вопросам вакцинации против COVID-19, которое прошло в понедельник, 22 марта, президент России Владимир Путин заявил, что для стабилизации ситуации с коронавирусом, необходимо вакцинировать 60% населения страны, для чего потребуется около 70 миллионов доз вакцины. На 17 марта в России было произведено чуть более 20 миллионов доз.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  госуслуги  сертификаты 

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