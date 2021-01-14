14 января. Mossovetinfo.ru – Жителям Сахалинской области, которые сделают прививку от коронавируса, разрешат не носить маски в общественных местах, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Владимир Лимаренко.



Кроме того, всем вакцинировавшимся от коронавируса выдадут специальные бейджи, которые будут подтверждать право не носить маски.



По словам Лимаренко, массовая вакцинация начнется в Сахалинской области в субботу, 16 января. Регион уже получил 9 тысяч доз вакцины, ежемесячно будут поступать не менее 10 тысяч доз. По данным Росстата, на 2020 год на Сахалине проживает более 488 тысяч человек.



В среду, 13 января, президент России Владимир Путин дал поручение начать со следующей недели массовую вакцинацию граждан от коронавируса.