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В России     14.01.2021 18:16

На Сахалине разрешат не носить маски сделавшим прививки от коронавируса

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Теги:  вакцина  вакцинация  масочный режим  коронавирус  COVID-19 

14 января. Mossovetinfo.ru – Жителям Сахалинской области, которые сделают прививку от коронавируса, разрешат не носить маски в общественных местах, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Владимир Лимаренко.

Кроме того, всем вакцинировавшимся от коронавируса выдадут специальные бейджи, которые будут подтверждать право не носить маски.

По словам Лимаренко, массовая вакцинация начнется в Сахалинской области в субботу, 16 января. Регион уже получил 9 тысяч доз вакцины, ежемесячно будут поступать не менее 10 тысяч доз. По данным Росстата, на 2020 год на Сахалине проживает более 488 тысяч человек.

В среду, 13 января, президент России Владимир Путин дал поручение начать со следующей недели массовую вакцинацию граждан от коронавируса.


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Теги: 
вакцина  вакцинация  масочный режим  коронавирус  COVID-19 

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