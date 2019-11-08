8 ноября. Mossovetinfo.ru – В России стартовала продажа билетов на поезда в Крым, которые начнут ходить по Крымскому мосту в конце декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании-оператора «Гранд Сервис Экспресс».



Первый поезд в Крым отправится по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь 23 декабря с Московского вокзала. Поезд будет состоять из купейных и плацкартных вагонов. Время в пути составит 43,5 часа. Всего на этом маршруте будет работать 5 поездов.



24 декабря начнется движение поездов по маршруту Москва – Симферополь. Поезда будут ходить с Казанского вокзала и будут укомплектованы двухэтажными вагонами купе и СВ. На маршруте будет работать четыре поезда, время в пути составит 33 часа.



Стоимость билетов в поезд Москва – Симферополь в купе начинается от 2966 рублей, в СВ — от 9952 рублей. Стоимость поездки в Крым из Санкт-Петербурга начинается от 3500 рублей в плацкарте и от 3906 рублей в купе.