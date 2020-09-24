24 сентября. Mossovetinfo.ru - Национальный исследовательский центр имени Гамалеи приступил к испытаниям вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах из групп риска, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
Испытания начались среди пожилых людей и ряда других групп риска. Дмитриев отметил, что созданная НИЦ имени Гамалеи вакцина «менее рисковая», так как основана на аденовирусе человека.
Вакцина «Спутник V» была совместно разработана НИЦ имени Гамалеи и специалистами Минобороны при поддержке РФПИ. 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины, которая стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Перед регистрацией вакцина прошла два этапа клинических испытаний.
9 сентября начались пострегистрационные испытания вакцины. В них примут участие 40 тысяч добровольцев, включая представителей групп риска.
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