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В России     02.04.2021 13:51

Начались испытания вакцины от коронавируса в виде капель

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  испытания 

2 апреля. Mossovetinfo.ru — НИЦ имени Гамалеи начал доклинические испытания вакцины от коронавируса в виде нозальных капель, рассказал в интервью РИА Новости руководитель центра Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, патент на нозальную вакцину уже получен.

Все действующие вакцины от коронавируса ставятся путем иньекции. Большинство из них двухкомпонентные, то есть требуют двух уколов, которые проводятся с интервалом.

Нозальная вакцина также будет двухкомпонентной, вводить ее смогут только врачи.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  испытания 

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