Над пятью российскими регионами уничтожены 34 беспилотника – Минобороны

16 ноября — Mossovetinfo.ru — Средства противовоздушной обороны в ночь на 16 ноября уничтожили над пятью российскими регионами 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.



Над территорией Курской области уничтожено 20 беспилотников, 11 — над Брянской областью, по одному сбито над Крымом, Белгородской и Калужской областями.



«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении Минобороны России.