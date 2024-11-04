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В России
16.11.2024, 11:02
Над пятью российскими регионами уничтожены 34 беспилотника – Минобороны
16 ноября — Mossovetinfo.ru — Средства противовоздушной обороны в ночь на 16 ноября уничтожили над пятью российскими ...
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В России
15.11.2024, 09:56
ЦБ отозвал лицензию у БКФ
15 ноября — Mossovetinfo.ru — Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка корпоративн...
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В России
04.11.2024, 11:32
Патриарх Кирилл: Закрываться от мира не надо - но в настоящий момент не Россия закрывается
4 ноября — Mossovetinfo.ru — России не следует закрываться от мира, «но в настоящий момент не Россия закрывается», «м...