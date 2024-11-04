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В России     16.11.2024 11:02

Над пятью российскими регионами уничтожены 34 беспилотника – Минобороны

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Теги:  СВО  Киев  режим  Украина  Минобороны  БПЛА  атаки  пресечение 

16 ноября — Mossovetinfo.ru — Средства противовоздушной обороны в ночь на 16 ноября уничтожили над пятью российскими регионами 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Над территорией Курской области уничтожено 20 беспилотников, 11 — над Брянской областью, по одному сбито над Крымом, Белгородской и Калужской областями.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,  — отмечается в сообщении Минобороны России.

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Теги: 
СВО  Киев  режим  Украина  Минобороны  БПЛА  атаки  пресечение 

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