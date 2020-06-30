30 июня. Mossovetinfo.ru – Новый учебный год в России начнется в обычном режиме, 1 сентября, заявил главa Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».



По словам Кравцова, сейчас с регионами ведется работа по усилению в учебных заведениях эпидемиологической защиты.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существует «высокая доля уверенности» в том, что учебный год в учебных заведениях России традиционно начнется 1 сентября, а также сообщила, что ведомство подготовило специальные рекомендации по организации учебного процесса.