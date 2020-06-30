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В России     30.06.2020 10:40

Названа дата начала нового учебного года в России

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Теги:  образование  учебный год  коронавирус 

30 июня. Mossovetinfo.ru – Новый учебный год в России начнется в обычном режиме, 1 сентября, заявил главa Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Кравцова, сейчас с регионами ведется работа по усилению в учебных заведениях эпидемиологической защиты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существует «высокая доля уверенности» в том, что учебный год в учебных заведениях России традиционно начнется 1 сентября, а также сообщила, что ведомство подготовило специальные рекомендации по организации учебного процесса.


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Теги: 
образование  учебный год  коронавирус 

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