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В России     04.09.2019 15:35

Названы города России с самым грязным воздухом

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Теги:  Минприроды  экология  города  загрязнение воздуха 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Большинство российских городов с самым грязным воздухом находится в Сибири, следует из доклада Минприроды, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Всего в список городов с самым грязным воздухом вошли 22 города, в которых проживает в общей сложности более 5 миллионов человек. Это города Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

В большинстве городов, которые вошли в список Минприроды, расположены крупные промышленные предприятия.


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Карта места

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Теги: 
Минприроды  экология  города  загрязнение воздуха 

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