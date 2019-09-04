4 сентября. Mossovetinfo.ru – Большинство российских городов с самым грязным воздухом находится в Сибири, следует из доклада Минприроды, опубликованного на официальном сайте ведомства.
Всего в список городов с самым грязным воздухом вошли 22 города, в которых проживает в общей сложности более 5 миллионов человек. Это города Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.
В большинстве городов, которые вошли в список Минприроды, расположены крупные промышленные предприятия.
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