4 сентября. Mossovetinfo.ru – Большинство российских городов с самым грязным воздухом находится в Сибири, следует из доклада Минприроды, опубликованного на официальном сайте ведомства.



Всего в список городов с самым грязным воздухом вошли 22 города, в которых проживает в общей сложности более 5 миллионов человек. Это города Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.



В большинстве городов, которые вошли в список Минприроды, расположены крупные промышленные предприятия.