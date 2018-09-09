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В России     09.09.2018 13:19

Названы лучшие бюджетные автомобили 2018 года в России

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Теги:  автомобили  рейтинги 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Автоэксперты назвали лучшие бюджетные автомобили на российском авторынке в разных классах, сообщает портал «Автоновости дня».

В классе самых компактных автомобилей (по европейской классификации А-класс), эксперты назвали лучшей машиной Chevrolet Spark. Его стоимость в России начинается от 469 000 рублей.

Среди автомобилей B-класса, лучшим назван KIA Rio, стоимость которого начинается от 694 000 рублей.

Лучшим седаном С-класса эксперты назвали российскую LADA Vesta, стоимость которой начинается от 655 тысяч рублей.

Лучшим кроссовером на российском авторынке эксперты назвали Hyundai Creta. Его стоимость начинается от 820 тысяч рублей, и в своем сегменте он является самым продаваемым автомобилем в России.

Наконец, среди внедорожников эксперты признали лучшим российский УАЗ «Патриот», чья стоимость начинается от 700 тысяч рублей.


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Теги: 
автомобили  рейтинги 

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