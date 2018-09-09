9 сентября. Mossovetinfo.ru – Автоэксперты назвали лучшие бюджетные автомобили на российском авторынке в разных классах, сообщает портал «Автоновости дня».



В классе самых компактных автомобилей (по европейской классификации А-класс), эксперты назвали лучшей машиной Chevrolet Spark. Его стоимость в России начинается от 469 000 рублей.



Среди автомобилей B-класса, лучшим назван KIA Rio, стоимость которого начинается от 694 000 рублей.



Лучшим седаном С-класса эксперты назвали российскую LADA Vesta, стоимость которой начинается от 655 тысяч рублей.



Лучшим кроссовером на российском авторынке эксперты назвали Hyundai Creta. Его стоимость начинается от 820 тысяч рублей, и в своем сегменте он является самым продаваемым автомобилем в России.



Наконец, среди внедорожников эксперты признали лучшим российский УАЗ «Патриот», чья стоимость начинается от 700 тысяч рублей.