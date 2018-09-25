25 сентября. Mossovetinfo.ru – Аналитическое агентство «Автостат» назвало марки автомобилей, наиболее популярные среди россиян в возрасте до 35 лет.



На первом месте машины «Toyota», автомобили этой марки используют 15,6 процентов опрошенных. На втором месте российская LADA – 14,4% респондентов. На третьем месте еще одна японская марка – Nissan, машины этой марки предпочитают 6,4% опрошенных.



Среди конкретных моделей первое место занимают LADA Samarа, эту модель используют 4,5% опрошенных. На втором месте Ford Focus (3%), на третьем - Toyota Corolla (2,7%). В пятерку также вошли LADA 110 (2,5%) и LADA Kalina (1,7%).