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В России     25.09.2018 16:38

Названы марки автомобилей, наиболее популярные среди молодых россиян

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Теги:  автомобили  рейтинги 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Аналитическое агентство «Автостат» назвало марки автомобилей, наиболее популярные среди россиян в возрасте до 35 лет.

На первом месте машины «Toyota», автомобили этой марки используют 15,6 процентов опрошенных. На втором месте российская LADA – 14,4% респондентов. На третьем месте еще одна японская марка – Nissan, машины этой марки предпочитают 6,4% опрошенных.

Среди конкретных моделей первое место занимают LADA Samarа, эту модель используют 4,5% опрошенных. На втором месте Ford Focus (3%), на третьем - Toyota Corolla (2,7%). В пятерку также вошли LADA 110 (2,5%) и LADA Kalina (1,7%).


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Карта места

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Теги: 
автомобили  рейтинги 

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