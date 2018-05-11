15 мая. Mossovetinfo.ru – Названы марки самых угоняемых в России автомобилей в первом квартире 2018 года.



Из данных опроса РИА Новости, проведенного среди ведущих российских страховщиков, чаще всего угоняли автомобили марок Hyundai, Toyota и Kia,



В список названных марок также попали Ford, Lexus, Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Peugeot и Renault.