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В России     15.05.2018, 09:33

Названы марки самых угоняемых автомобилей в России

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Теги:  автомобили  авто  машины 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Названы марки самых угоняемых в России автомобилей в первом квартире 2018 года.

Из данных опроса РИА Новости, проведенного среди ведущих российских страховщиков, чаще всего угоняли автомобили марок Hyundai, Toyota и Kia,

В список названных марок также попали Ford, Lexus, Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Peugeot и Renault.


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Теги: 
автомобили  авто  машины 

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