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В России     09.03.2021 15:59

Названы основные причины неплатежей по кредитам

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Теги:  коллекторы  кредиты  должники 

9 марта. Mossovetinfo.ru – Российские коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным коллекторов, кредиты есть у 60% экономически активных россиян, при этом, просроченные кредиты имеет каждый 12 из них.

Сообщается, что если в 2019 году 50% неплательщиков по кредитам называли в качестве причины просрочек финансовые трудности, то в 2020 году эту же причину в качестве основной называли уже 75% неплательщиков.

Среди тех, кто ссылается на финансовые трудности в качестве причины для неуплаты по кредитам, 60% сообщают о снижении дохода, а 40% - о потере работы и отсутствии дохода.

Около 6% должников заявляют, что оплатят долг по кредиту только по решению суда. Каждый 20-й должник планирует объявить себя банкротом, поэтому отказывается платить по кредиту. Около 4% считают, что им должны предоставить кредитные каникулы, около 3% просто отказываются платить по кредитам безо всяких причин. Еще около 2% выдумывают различные причины, по которым они якобы не могут платить.


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Теги: 
коллекторы  кредиты  должники 

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