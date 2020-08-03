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В России     03.08.2020 09:00

Названы отрасли с самой высокой зарплатой в России

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Теги:  работа  зарплата  исследование 

3 августа. Mossovetinfo.ru – Добыча полезных ископаемых, рыболовство и рыбоводство, а также финансовая деятельность являются отраслями с наиболее высокими средними зарплатами, следует из данных исследования, проведенного РИА Новости.

Средняя зарплата сотрудника, работающего в добыче полезных ископаемых составляет 64,8 тысячи рублей в месяц, в рыболовстве и рыбоводстве – 63,6 тысячи рублей в месяц, в финансовой сфере – 61,5 тысячи рублей в месяц.

При этом, если брать людей с высокими зарплатами (выше 100 тысяч рублей в месяц), то их больше всего в рыболовстве и рыбоводстве – 29% сотрудников. В финансовой сфере таких сотрудников 27,3%, в добыче полезных ископаемых – 24,1%.

Среди отраслей, в которых высокая средняя зарплата, названы также научные исследования и разработки (в среднем 56,7 тысячи рублей в месяц), профессиональная и техническая деятельность (51,5 тысячи рублей в месяц), IT, связь и массовые коммуникации (49,3 тысячи рублей в месяц), строительство, а также химия, фармацевтика и нефтепереработка (по 43,7 тысячи рублей в месяц).

Самыми низкооплачиваемыми отраслями стали легкая промышленность, где среднемесячная зарплата сотрудника составляет 20,5 тысячи рублей, сельское хозяйство со средней зарплатой в 24,6 тысячи рублей, а также гостиницы, кафе и рестораны, где сотрудники в среднем зарабатывают по 24,7 тысячи рублей.

В этих же отраслях наименьшее количество людей получают высокие (более 100 тысяч рублей в месяц) зарплаты. В легкой промышленности и сельском хозяйстве высокие зарплаты получает 1,2% сотрудников, в гостиничном и ресторанном бизнесе – 2,2% сотрудников.


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Теги: 
работа  зарплата  исследование 

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