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В России     05.04.2021 10:17

Названы регионы-лидеры по приросту численности населения

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Теги:  статистика  население  прирост 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — С 2018 по 2020 год население России сократилось на 711 тысяч человек, следует из данных исследования РИА Новости.

При этом, в 21 регионе России за указанный период отмечен прирост населения.

В процентном отношении лидером по приросту населения стал Севастополь - 16,8%. На втором месте Ингушетия - 5,6%, далее следуют Ленинградская область (4,3%) и Чечня (4,2%).

В четырех регионах отмечено рост на 3,5% и выше, в девяти регионах - от 1,5 до 3,5%, в пяти регионах рост составил от 0,5 до 1,5%, в трех регионах - менее 0,5%.

В количественном отношении лидером по приросту населения является Московская область: за три года (2018-2020) прирост населения в регионе составил 206,9 тысячи человек. На втором месте Москва - 148,8 тысячи человек, на третьем Краснодарский край - 83,7 тысячи человек.


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Теги: 
статистика  население  прирост 

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