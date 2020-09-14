14 сентября. Mossovetinfo.ru - В среднем российская семья тратит на оплату ЖКХ около 4,8 тысячи рублей в месяц, что составляет 9,6% месячного семейного бюджета, однако в зависимости от региона доля расходов на ЖКХ сильно отличается, следует из данных исследования РИА Новости.
Самая низкая доля расходов на оплату услуг ЖКХ в Ингушетии - 4,9%. Жители Дагестана тратят на ЖКХ - 5,1% месячного бюджета, Москвы - 7,2%. По 7,3% месячного бюджета тратят на ЖКХ жители Тывы и Республики Алтай.
Наибольший процент своего бюджета тратят на услуги ЖКХ жители Республики Коми - 13,7%. В Чукотском автономном округе на ЖКХ уходит 13,6% месячного бюджета, в Магаданской области - 12,9%, на Камчатке - 12,8%, в Рязанской области - 12,4%.
В тоже время, если брать суммы, которые тратятся на оплату услуг ЖКХ, до больше всего за эти услуги платят жители Камчатского края - в среднем 9014 рублей в месяц. На втором месте Магаданская область - 8760 рублей в месяц. На третьем месте москвичи - 7792 рубля в месяц.
Меньше всего в денежном выражении платят за ЖКХ жители Республики Алтай - 2345 рублей. В Курганской области услуги ЖКХ в месяц обходятся в среднем в 2596 рублей, в Республике Тыва - 2599 рублей.
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