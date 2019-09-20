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В России     20.09.2019 10:44

Названы регионы России с самой высокой зарплатой

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Теги:  Роструд  зарплаты  рейтинг 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Роструд определил шесть российских регионов с самой высокой зарплатой, основываясь на данных федерального портала «Работа и зарплата».

В список вошли Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа и Якутия.

В Москве по данным портала более 8 тысяч вакансий с зарплатой выше 80 тысяч рублей. В Красноярском крае таких вакансий более 7 тысяч, в Якутии – около 2,5 тысяч. В Санкт-Петербурге, ХМАО и ЯНАО – около 1,5 тысяч.

В Москве и Санкт-Петербурге высокие зарплаты предлагают в сфере информационных технологий, строительства и недвижимости, продаж, производства и транспорта. В Красноярском крае самые высокие зарплаты предлагаются в сферах строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Якутии вакансии с высокими зарплатами предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге. В ЯНАО - производство, здравоохранение, строительство и добывающая промышленность.


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Теги: 
Роструд  зарплаты  рейтинг 

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