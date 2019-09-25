25 сентября. Mossovetinfo.ru – В северных регионах России пенсионеры получают самые высокие пенсии, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.



Самые высокие пенсии получают жители Чукотского автономного округа – средняя пенсия в этом регионе составляет 24,3 тысячи рублей. Далее следует Магаданская область – 21,6 тысячи рублей, Камчатский край – 21,2 тысячи, Мурманская область – 19 тысяч и Якутия – 18,9 тысячи рублей.



Высокие пенсии в этих регионах объясняются северными коэффициентами.



В то же время самые низкие пенсии в Дагестане – 10,9 тысяч рублей, Кабардино-Балкарии – 11 тысяч, Карачаево-Черкесии – 11,9 тысячи, Калмыкии – 12 тысяч и Ингушетии - 12,1 тысячи.



В среднем по стране пенсионеры получают 14,2 тысячи рублей в месяц. Это на 6% больше, чем годом ранее.