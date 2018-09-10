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В России     10.09.2018 11:35

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

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Теги:  Росстат  зарплаты 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Самые высокие зарплаты в России получают жители северных регионов и Москвы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Самые высокие зарплаты в России получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа – средняя ежемесячная зарплата в регионе составляет 100 617 рублей. Жители Чукотки зарабатывают в среднем 98 291 рубль в месяц, москвичи – 82 729 рублей.

Самыми высокооплачиваемыми отраслями экономики стали воздушные перевозки и космическая отрасль – в среднем 161,7 тысячи рублей в месяц. Второе место заняли сотрудники нефте- и газодобычи – в среднем они зарабатывают 123,1 тысячи рублей. На третьем месте производители табачных изделий – 111,2 тысячи рублей.


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Карта места

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Теги: 
Росстат  зарплаты 

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