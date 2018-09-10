10 сентября. Mossovetinfo.ru – Самые высокие зарплаты в России получают жители северных регионов и Москвы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.



Самые высокие зарплаты в России получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа – средняя ежемесячная зарплата в регионе составляет 100 617 рублей. Жители Чукотки зарабатывают в среднем 98 291 рубль в месяц, москвичи – 82 729 рублей.



Самыми высокооплачиваемыми отраслями экономики стали воздушные перевозки и космическая отрасль – в среднем 161,7 тысячи рублей в месяц. Второе место заняли сотрудники нефте- и газодобычи – в среднем они зарабатывают 123,1 тысячи рублей. На третьем месте производители табачных изделий – 111,2 тысячи рублей.