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В России     11.05.2021 15:24

Названы регионы России, в которых в марте оформлено больше всего ипотек

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Теги:  Банк России  ипотека  статистика 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Названы российские регионы, в которых в марте было оформлено больше всего ипотечных кредитов, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные Банка России.

Больше всего ипотечных кредитов в марте было выдано в Москве - 13,2 тысячи. На втором месте Московская область - 10,2 тысячи ипотечных кредитов, на третьем месте Санкт-Петербург - 8,4 тысячи выданных ипотек.

В десятку регионов с наибольшим количеством выданных в марте ипотечных кредитов вошли также Тюменская область (7,4 тысячи кредитов), Свердловская область и Башкирия (по 6,4 тысячи кредитов), Татарстан (6,3 тысячи), Краснодарский край (5,8 тысячи), Новосибирская и Челябинская области (по 5 тысяч кредитов).

По данным Центробанка, в целом по России в марте число выданных ипотечных кредитов выросло на 22,9%, а их объем вырос на 24,2%. При этом, средняя ставка по ипотеке в марте снизилась с 7,26% до 7,23%.

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Теги: 
Банк России  ипотека  статистика 

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