 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     22.07.2020 10:02

Названы регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минздрав  алкоголизм  статистика 

22 июля. Mossovetinfo.ru – Стали известный регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Самый высокий уровень заболеваемости отмечен на Чукотке – 275,9 новых случаев на 100 тысяч населения. Также в списке наиболее проблемных регионов Ненецкий автономный округ (141,5 случая на 100 тысяч человек), Пензенская область (123,5), Сахалинская область (116,6) и Магаданская область (116,1).

Высокий уровень заболеваемости алкоголизмом отмечен также в Якутии (112,5 случая на 100 тысяч человек), в республике Коми (105), в Забайкалье (94,7), в Хабаровском крае (93,8) и в Орловской области (93,3).

Самый низкий уровень заболеваемости алкоголизмом отмечен в Ингушетии (0,4 случая на 100 тысяч человек), в Чечне (2,1), Дагестане (10,1) в Краснодарском крае (13), и в Санкт-Петербурге (13,7).

В Москве заболеваемость алкоголизмом составляет 25,1 случая на 100 тысяч человек, что является достаточно невысоким уровнем.

Всего в 2019 году с проблемами из-за алкоголя на учет встали 70,9 тысячи человек, что на 5 тысяч меньше, чем годом ранее. В целом за 15 лет уровень заболеваемости алкоголизмом в России снизился втрое: со 147,4 случая на 100 тысяч человек в 2005 году, до 48,3 – в 2019 году.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минздрав  алкоголизм  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

10:36 Другое Росздравнадзор вновь разрешил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М»

10:24 Город (Москва и область) Выпускной в Москве пройдет 24 июля в Парке Горького

10:02 В России Названы регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом

09:49 Город (Москва и область) Участок СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе достроят в 2022 году

08:56 Город (Москва и область) «День без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 июля

Актуальные материалы

08:56 Город (Москва и область) «День без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 июля

08:18 Город (Москва и область) Более 80 мероприятий запланировано в рамках празднования 81-летия ВДНХ

12:56 Власть Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней

10:42 В России Проезд по трассе Москва - Казань обойдется автомобилистам в 1600 рублей

09:28 Город (Москва и область) С 1 августа в зону грузового каркаса Москвы войдут еще три городских округа

14:09 Власть Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru