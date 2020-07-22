22 июля. Mossovetinfo.ru – Стали известный регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава РФ.



Самый высокий уровень заболеваемости отмечен на Чукотке – 275,9 новых случаев на 100 тысяч населения. Также в списке наиболее проблемных регионов Ненецкий автономный округ (141,5 случая на 100 тысяч человек), Пензенская область (123,5), Сахалинская область (116,6) и Магаданская область (116,1).



Высокий уровень заболеваемости алкоголизмом отмечен также в Якутии (112,5 случая на 100 тысяч человек), в республике Коми (105), в Забайкалье (94,7), в Хабаровском крае (93,8) и в Орловской области (93,3).



Самый низкий уровень заболеваемости алкоголизмом отмечен в Ингушетии (0,4 случая на 100 тысяч человек), в Чечне (2,1), Дагестане (10,1) в Краснодарском крае (13), и в Санкт-Петербурге (13,7).



В Москве заболеваемость алкоголизмом составляет 25,1 случая на 100 тысяч человек, что является достаточно невысоким уровнем.



Всего в 2019 году с проблемами из-за алкоголя на учет встали 70,9 тысячи человек, что на 5 тысяч меньше, чем годом ранее. В целом за 15 лет уровень заболеваемости алкоголизмом в России снизился втрое: со 147,4 случая на 100 тысяч человек в 2005 году, до 48,3 – в 2019 году.