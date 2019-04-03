2 апреля. Mossovetinfo.ru – Стали известны регионы России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений, совершенных в 2018 году, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.



Самым безопасным регионом стала Чукотка, за год там было зафиксировано 748 преступлений. На втором месте Ненецкий автономный округ, где было зафиксировано 857 преступлений. Третье место заняла Ингушетия, где произошло 1,6 тысячи преступлений.



Больше всего преступлений в 2018 году было зафиксировано в Москве – более 140 тысяч. На втором месте Московская область (80,2 тысячи преступлений), на третьем – Краснодарский край (68,1 тысячи).



Всего за год в России было зафиксировано 1,9 миллиона преступлений. При этом более половины составляют хищения чужого имущества – доля подобных преступлений составила 51,7%.