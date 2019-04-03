2 апреля. Mossovetinfo.ru – Стали известны регионы России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений, совершенных в 2018 году, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Самым безопасным регионом стала Чукотка, за год там было зафиксировано 748 преступлений. На втором месте Ненецкий автономный округ, где было зафиксировано 857 преступлений. Третье место заняла Ингушетия, где произошло 1,6 тысячи преступлений.
Больше всего преступлений в 2018 году было зафиксировано в Москве – более 140 тысяч. На втором месте Московская область (80,2 тысячи преступлений), на третьем – Краснодарский край (68,1 тысячи).
Всего за год в России было зафиксировано 1,9 миллиона преступлений. При этом более половины составляют хищения чужого имущества – доля подобных преступлений составила 51,7%.
09:52 В России Названы самые безопасные регионы России по итогам 2018 года
09:45 Город (Москва и область) Продажу алкоголя ограничат в Москве в дни майских праздников
09:29 В России В России перестали выдавать СНИЛ в бумажном виде
08:54 Город (Москва и область) В Московском зоопарке вышли из спячки медведи
08:28 Город (Москва и область) Предприниматели в Москве с начала года получили около 25 тысяч бесплатных консультаций
13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы
21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста
11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения
11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах
15:51 Город (Москва и область) Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро
09:45 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию
09:31 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закрыт до 6 апреля в связи со строительством БКЛ