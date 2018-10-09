9 октября. Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали модели иномарок, наиболее популярные в разных федеральных округах России.



В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах наиболее популярным автомобилем является Toyota Corolla.



В Центральном и Северо-Западном федеральных округах наиболее популярной машиной является Ford Focus. Эта же машина является наиболее популярной моделью в целом по России.



KIA Rio стала самой популярной иномаркой в Уральском и Приволжском федеральных округах.



В Южном федеральном округе самой популярной иномаркой стала Hyundai Solaris, в Северо-Кавказском федеральном округе – Toyota Camry.