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В России     15.09.2021 08:37

Названы сферы деятельности, наиболее легкие для трудоустройства

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Теги:  работа  вакансии  конкуренция  трудоустройство 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Рекрутинговая компания HeadHunter провела исследование и установила, в каких сферах деятельности в России легче всего устроится на работу, сообщают «Известия».

По данным исследования, проще всего устроиться на работу рабочим, или сотрудником в сфере продаж и консультирования. Также нет серьезных проблем с трудоустройством в спортивные клубы, салоны красоты, фармацевтические компании, гостиницы и рестораны.

Как сообщила руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова, в указанных областях отмечается очень низкая конкуренция за рабочее место.

В августе текущего года на одну вакансию в сфере продаж приходилось 1,6 соискателей, в сфере консультирования - 0,6, в спортивной индустрии и сфере красоты — 3, в медицине и фармацевтике — 1,6.

При этом, по словам Игнатовой, нормальным уровнем конкуренции считается 5-6 соискателей на одну вакансию.

Если же речь идет о сферах деятельности, в которых сложнее всего трудоустроиться, то это вакансии топ-менеджеров (в этой сфере конкурс составляет 7,7 соискателей на одну вакансию), сфера искусств и массмедиа (6,5 человек на место) и юристы (5,7 человек на место).


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Карта места

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Теги: 
работа  вакансии  конкуренция  трудоустройство 

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