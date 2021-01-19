09:41 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали об объектах зимнего отдыха в городе
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08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года
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