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В России     19.01.2021 08:40

Некоторые медики смогут выйти на пенсию раньше срока

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Теги:  коронавирус  COVID-19  здравоохранение  медики  врачи 

19 января. Mossovetinfo.ru – Некоторые медицинские работники в России смогут выйтм на пенсию раньше срока. Об этом в интервью НСН рассказала Татьяна Кусайко, заместитель председателя СФ по социальной политике.

Она пояснила, что речь идет о медицинских работниках, которые работают с коронавирусной инфекцией. Это связано с тем, что месяц работы с COVID-19 равняется трем рабочим месяцам.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  здравоохранение  медики  врачи 

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