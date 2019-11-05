5 ноября. Mossovetinfo.ru – Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора достигли в России 65-70%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Юрий Бурцев.
По словам Бурцева, в отношении частных лиц наблюдается улучшение ситуации, неплатежи со стороны частных лиц находятся на уровне 25-30%. В тоже время ситуация с неплатежами юридических лиц не меняется, а в некоторых регионах ухудшается.
Бурцев отметил, что бизнес «не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами». В качестве мер борьбы с неплатежами глава «Российского экологического общества» предлагает ужесточить ответственность компаний за неплатежи за вывоз мусора и «найти иные формы работы», которые стимулируют юрлица заключать контракты на вывоз мусора с региональными операторами.
Бурцев заявил, что стоит цель поднять собираемость платежей за вывоз мусора до 90%.
«Российское экологическое общество» отвечает за реализацию мусорной реформы, которая стартовала в Москве в 2019 году.
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