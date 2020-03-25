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В России     26.03.2020 13:39

Нерабочую неделю не будут компенсировать за счет праздничных выходных - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  выходные 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Объявленную президентом России нерабочую неделю не будут компенсировать за счет выходных в праздничные дни сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

График других выходных и праздничных дней пересмотрен не будет.

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю с 30 марта по 5 апреля в связи с распространением коронавируса.


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Теги: 
Дмитрий Песков  выходные 

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