26 марта. Mossovetinfo.ru – Объявленную президентом России нерабочую неделю не будут компенсировать за счет выходных в праздничные дни сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



График других выходных и праздничных дней пересмотрен не будет.



В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю с 30 марта по 5 апреля в связи с распространением коронавируса.