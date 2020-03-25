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В России
26.03.2020, 13:39
Нерабочую неделю не будут компенсировать за счет праздничных выходных - Песков
26 марта. Mossovetinfo.ru – Объявленную президентом России нерабочую неделю не будут компенсировать за счет выходных в праздничные дни сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий П...
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В России
25.03.2020, 19:20
В России зарегистрированы первые две смерти от коронавируса
25 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве зарегистрированы первые две смерти у пожилых пациентов с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю ...
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В России
25.03.2020, 15:24
ЦБ РФ рекомендовал банкам предоставлять отсрочки по ипотеке заболевшим коронавирусом
25 марта. Mossovetinfo.ru – Центробанк направил банками письмо, в котором рекомендовал оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам, у которых был диагностирован ...