Ночью «сбиты все девять» украинских беспилотников атаковавших Брянскую область - губернатор

9 февраля, Mossovetinfo.ru - Система ПВО отразила атаку и сбила 9 украинских беспилотников (БПЛА), атаковавших в ночь на 9 февраля территорию Стародубского муниципального округа в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.



«В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять», — говорится в сообщении губернатора в Telegram.



Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.