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В России     09.02.2023 07:38

Ночью «сбиты все девять» украинских беспилотников атаковавших Брянскую область - губернатор

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Теги:  Брянская область  беспилотники  атака 

9 февраля, Mossovetinfo.ru - Система ПВО отразила атаку и сбила 9 украинских беспилотников (БПЛА), атаковавших в ночь на 9 февраля территорию Стародубского муниципального округа в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять», — говорится в сообщении губернатора в Telegram.

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.

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Теги: 
Брянская область  беспилотники  атака 

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