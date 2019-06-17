17 июня. Mossovetinfo.ru – В России разрабатывают новый ГОСТ для маркировки продуктов, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.



Согласно новому ГОСТу на упаковках продуктов появится маркировка типа «светофор», которая будет указывать на содержание в продуктах сахара, соли и жиров. Графические предупреждения будут выглядеть как вертикальные полосы, окрашенные в зеленый, желтый или красный цвет. Зеленый будет обозначать что содержание соли, сахара или жиров в продукте заметно меньше суточной нормы потребления, красный цвет будет говорить о превышении суточной нормы. В случае среднего значения полоса будет окрашена в желтый цвет.



Новый гост не будет распространятся на продукты с однородным составом, такие как сахар, сливочное масло или шпик. Также маркировку не будут наносить на питьевую воду, кондитерские изделия, сыры, пищевые добавки, и специализированную продукцию.



Принять новый ГОСТ планируется в октябре. Предполагается, что новый гост будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Нанесение маркировки пока будет добровольным, однако в дальнейшем оно может стать обязательным.