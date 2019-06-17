Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     17.06.2019 09:52

Новая система маркировки продуктов появится в России

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  продукты  ГОСТ  маркировка 

17 июня. Mossovetinfo.ru – В России разрабатывают новый ГОСТ для маркировки продуктов, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Согласно новому ГОСТу на упаковках продуктов появится маркировка типа «светофор», которая будет указывать на содержание в продуктах сахара, соли и жиров. Графические предупреждения будут выглядеть как вертикальные полосы, окрашенные в зеленый, желтый или красный цвет. Зеленый будет обозначать что содержание соли, сахара или жиров в продукте заметно меньше суточной нормы потребления, красный цвет будет говорить о превышении суточной нормы. В случае среднего значения полоса будет окрашена в желтый цвет.

Новый гост не будет распространятся на продукты с однородным составом, такие как сахар, сливочное масло или шпик. Также маркировку не будут наносить на питьевую воду, кондитерские изделия, сыры, пищевые добавки, и специализированную продукцию.

Принять новый ГОСТ планируется в октябре. Предполагается, что новый гост будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Нанесение маркировки пока будет добровольным, однако в дальнейшем оно может стать обязательным.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
продукты  ГОСТ  маркировка 

Возврат к списку

Лента новостей

10:12 Происшествия Три человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы

10:07 В России Росздравнадзор выявил грубые нарушения в системе льготного отпуска лекарств

09:52 В России Новая система маркировки продуктов появится в России

09:10 Общество Объявлены победители фестиваля «Кинотавр»

08:45 Город (Москва и область) Виджет с результатами ГИА появился в личном кабинете на портале mos.ru

Актуальные материалы

14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро

22:14 Город (Москва и область) Две улицы в центре Москвы перекроют в связи митингом в поддержку Голунова 16 июня

20:55 Общество Список кандидатов от КПРФ в депутаты Мосгордумы 7-го созыва

10:58 Город (Москва и область) В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму

11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru