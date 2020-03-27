27 марта. Mossovetinfo.ru – Новая дата голосования по изменениям в Конституции будет определена после нормализации эпидемиологической ситуации, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.
По словам Памфиловой, новая дата будет назначена «после того, как эта эпидемиологическая ситуация, скажем, будет снята, когда нормализуется вообще обстановка».
Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля. Однако в связи с распространением коронавируса Путин заявил, что голосование состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия.
25 марта в своем телеобращении к российским гражданам Путин объявил о переносе голосования в связи с распространением коронавирусной инфекции.
На настоящий момент в России коронавирусной инфекцией заболели уже 1036 человек. Два человека скончались в результате заболевания, 45 выписаны из больниц после излечения.
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