29 октября. Mossovetinfo.ru – С 29 октября в России вступили в силу новые налоговые льготы для дачников, соответствующие поправки в Налоговый кодекс были приняты Госдумой в сентябре.
Если ранее от уплаты налога на прибыл были освобождены только взносы членов СНТ, то теперь от налога освободили также взносы индивидуальных владельцев садовых и огородных участков.
От налога на прибыль освободят взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества. Кроме того, от налога освободят взносы на услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.
17:21 В России Новые налоговые льготы для дачников вступили в силу в России
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