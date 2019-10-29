29 октября. Mossovetinfo.ru – С 29 октября в России вступили в силу новые налоговые льготы для дачников, соответствующие поправки в Налоговый кодекс были приняты Госдумой в сентябре.



Если ранее от уплаты налога на прибыл были освобождены только взносы членов СНТ, то теперь от налога освободили также взносы индивидуальных владельцев садовых и огородных участков.



От налога на прибыль освободят взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества. Кроме того, от налога освободят взносы на услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.