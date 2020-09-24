24 сентября. Mossovetinfo.ru - В четверг, 24 сентября, в России вступают в силу новые правила поверки бытовых счетчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.
Теперь единственным юридически значимым документом о проведении поверки будет электронная регистрация ее результатов. Проводящий поверку специалист будет обязан в течение суток внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владелец счетчика получит доступ к этим данным.
По желанию заказчика, сотрудник, проводящий поверку, может выдать ее результаты и в бумажном виде, однако бумажное свидетельство будет иметь только информационный характер.
При этом, владелец счетчика, заказавший поверку, может потребовать, чтобы специалист при нем сделал запись о ее результатах в реестре.
Новые правила поверки бытовых счетчиков призваны защитить граждан от мошенников. При этом стоимость поверки не увеличится.
10:37 В России Новые правила поверки бытовых счетчиков вступают в силу с 24 сентября
10:11 Общество Число новых случаев коронавируса в Москве превысило 1000 впервые за три месяца
08:41 Общество Изменились правила для приезжающих из-за рубежа россиян
01:38 Общество Бизнес нашел способ снизить плату за вывоз мусора на 10-15%
00:57 Власть Госдума приняла закон о повышении акциза на сигареты на 20%
11:38 Происшествия 12-летняя девочка пропала в центре Москвы
10:50 В России Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона
01:29 В России В 2021 году в ЕГЭ и ОГЭ произойдут изменения
21:33 Город (Москва и область) Депздрав опубликовал данные о смертности от COVID-19 в Москве в августе
16:42 Другое Если коллекторы нарушают ваши права - обращайтесь к судебным приставам
12:14 Общество Первые заморозки придут в московский регион 20-21 сентября