24 сентября. Mossovetinfo.ru - В четверг, 24 сентября, в России вступают в силу новые правила поверки бытовых счетчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.



Теперь единственным юридически значимым документом о проведении поверки будет электронная регистрация ее результатов. Проводящий поверку специалист будет обязан в течение суток внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владелец счетчика получит доступ к этим данным.



По желанию заказчика, сотрудник, проводящий поверку, может выдать ее результаты и в бумажном виде, однако бумажное свидетельство будет иметь только информационный характер.



При этом, владелец счетчика, заказавший поверку, может потребовать, чтобы специалист при нем сделал запись о ее результатах в реестре.



Новые правила поверки бытовых счетчиков призваны защитить граждан от мошенников. При этом стоимость поверки не увеличится.