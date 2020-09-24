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В России     24.09.2020 10:37

Новые правила поверки бытовых счетчиков вступают в силу с 24 сентября

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Теги:  счетчики  поверка  правила 

24 сентября. Mossovetinfo.ru - В четверг, 24 сентября, в России вступают в силу новые правила поверки бытовых счетчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.

Теперь единственным юридически значимым документом о проведении поверки будет электронная регистрация ее результатов. Проводящий поверку специалист будет обязан в течение суток внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владелец счетчика получит доступ к этим данным.

По желанию заказчика, сотрудник, проводящий поверку, может выдать ее результаты и в бумажном виде, однако бумажное свидетельство будет иметь только информационный характер.

При этом, владелец счетчика, заказавший поверку, может потребовать, чтобы специалист при нем сделал запись о ее результатах в реестре.

Новые правила поверки бытовых счетчиков призваны защитить граждан от мошенников. При этом стоимость поверки не увеличится.


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Теги: 
счетчики  поверка  правила 

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