28 сентября. Mossovetinfo.ru – Новые правила государственной регистрации автомобилей вступят в силу в России с 6 октября, соответствующий приказ МВД РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новым правилам, теперь можно ставить на учет автомобили с электронными паспортами, а с 1 ноября 2019 года при постановке автомобиля на учет электронный ПТС будет обязателен. При этом бумажные ПТС продолжат действовать, в случае утраты владелец автомобиля сможет получить дубликат. В любой момент владелец автомобиля сможет обменять бумажный ПТС на электронный.
Приказ упрощает замену двигателя в автомобиле. Если владелец машины меняет двигатель на агрегат выпущенный заводом-изготовителем машины, и имеющий такие же характеристики, как предыдущий, согласование замены с ГИБДД не потребуется.
В случае, если у автомобиля есть несколько владельцев, они могут вместе написать заявление в ГИБДД с просьбой зарегистрировать автомобиль на одного из них. Кроме того, все собственники могут нотариально оформить согласие на регистрацию машины на одного из них, после чего он может самостоятельно оформить машину на себя в ГИБДД.
Новые правила позволяют зарегистрировать автомобиль не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности. Кроме того, расширен список документов, которые могут подтвердить факт утилизации автомобиля.
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