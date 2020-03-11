11 марта. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.



Всего в России было зафиксировано 20 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 граждан Китая, 1 гражданин Италии, и 17 российских граждан, вернувшихся из Италии. Кроме того, еще трое россиян заразившихся коронавирусом были доставлены в Россию из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.



К настоящему моменту двое граждан КНР и четверо россиян (в том числе эвакуированные с круизного лайнера) уже выздоровели и выписаны из больниц.



В 127 больницах России на карантине размещены граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно. Там же размещены 97 граждан КНР, также находящиеся на карантине. Под контролем медиков также остаются около 11,5 тысячи человек, прибывших в Шереметьево из КНР, Ирана и Южной Кореи.



Всего в мире случаи заболевания коронавирусом были выявлены более, чем в 100 странах. Количество заболевших составляет около 110 тысяч человек, около 4 тысяч заболевших скончались.