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В России     24.02.2021 17:21

Общероссийское тестирование системы онлайн-голосования пройдет с 17 марта по 21 мая

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Теги:  выборы  выборы в Госдуму  электронное голосование  ЦИК  тестирование 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Центризбирком намерен провести общероссийскую тренировку онлайн-голосования с 17 марта по 21 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена ЦИК Антона Лопатина.

В постановлении ЦИК определено, что подготовительный этап тестирования пройдет с 17 марта по 2 апреля, основной этап - с 6 апреля по 18 мая текущего года, заключительный этап - с 19 по 21 мая.

Дистанционное голосование на выборах в Госдуму планируется провести в шести регионах. Ранее стало известно, что в Москве электронное голосование пройдет на своей платформе, разработанной мэрией. В остальных регионах голосование пройдет на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.

Глава общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал о разногласии с ЦИК на тему проведения электронного голосования. В частности, ЦИК не поддержал решение о разведении по дням электронного голосования с обычным. Венедиктов назвал это решение Центризбиркома ошибкой. При этом Венедиктов поблагодарил главу ЦИК Эллу Памфилову за обсуждение вопроса о проведении дистанционного электронного голосовании и пообещал продолжить его в марте.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре текущего года.

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Теги: 
выборы  выборы в Госдуму  электронное голосование  ЦИК  тестирование 

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