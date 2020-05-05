5 мая. Mossovetinfo.ru – В общей сложности в России проведено 4 460 370 тестов на заражение коронавирусом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
За прошедшие сутки в России было проведено около 153 тысяч тестов.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом в стране находится 222,5 тысячи человек.
11:05 В России Около 4,5 миллиона тестов на коронавирус проведено в России - Роспотребнадзор
10:46 Город (Москва и область) Количество зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило 15 тысяч человек
10:45 Город (Москва и область) В Москве выявлено более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом
10:43 В России В России за сутки выявлено 10 102 случая заражения коронавирусом
16:57 Общество Похолодание придет в Москву 7 мая - Гидрометцентр
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены