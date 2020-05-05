5 мая. Mossovetinfo.ru – В общей сложности в России проведено 4 460 370 тестов на заражение коронавирусом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



За прошедшие сутки в России было проведено около 153 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом в стране находится 222,5 тысячи человек.