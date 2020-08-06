6 августа. Mossovetinfo.ru – В ближайшие три горда в 23 регионах России расширят с двух до четырех полос около 600 километров федеральных трасс, сообщил в интервью «Интерфаксу» вице-премьер Марат Хуснуллин.



Хуснуллин сообщил, что расширены будут наиболее загруженные участки трасс, и отметил, что дорожному строительству уделяется приоритетное внимание.



По словам вице-премьера, планы по строительству и реконструкции дорог будут перевыполнены даже несмотря на пандемию коронавируса. В частности, только в 2020 году по всей стране будет отремонтировано более 13,7 тысячи километров дорог.