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В России     06.08.2020 09:34

Около 600 километров федеральных трасс расширят в 23 регионах за три года - Хуснуллин

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Теги:  дороги  строительство  Марат Хуснуллин 

6 августа. Mossovetinfo.ru – В ближайшие три горда в 23 регионах России расширят с двух до четырех полос около 600 километров федеральных трасс, сообщил в интервью «Интерфаксу» вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин сообщил, что расширены будут наиболее загруженные участки трасс, и отметил, что дорожному строительству уделяется приоритетное внимание.

По словам вице-премьера, планы по строительству и реконструкции дорог будут перевыполнены даже несмотря на пандемию коронавируса. В частности, только в 2020 году по всей стране будет отремонтировано более 13,7 тысячи километров дорог.


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Теги: 
дороги  строительство  Марат Хуснуллин 

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