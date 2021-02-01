Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

1 февраля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 2 037 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 4 883 пациента из числа заболевших ранее. Скончался в результате заболевания 61 человек.



В целом по России за сутки было выявлено 17 648 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 18 169 человек, скончались 437 человек.