14 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 27 328 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также за сутки от коронавируса вылечились 18 562 человека из числа заболевших ранее, 450 человек скончались в результате заболевания.



В Москве за сутки выявлено 5 874 новых случая заражения коронавирусом. 4 932 человека выздоровели, 75 человек скончались.