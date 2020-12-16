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В России     16.12.2020 11:39

Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

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Теги:  коронавирус  статистика 

16 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 26 509 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки от коронавируса вылечились 26 490 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 596 человек.

В Москве за сутки зафиксировано 5 028 новых случаев заражения. Выздоровел 5 571 человек, скончались 73 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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